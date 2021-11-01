В Пскове самолет сбил косулю

Пассажирский самолет столкнулся с косулей на посадочной полосе в Пскове. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня ночью. Sukhoi Superjet авиакомпании Азимут совершал перелет из Москвы, после приземления борт столкнулся с диким животным, предположительно косулей.

В прокуратуре отметили, что отклонений в работе воздушного судна не было. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», – добавили в ведомстве.

Псков, Зоя Осколкова

Псков. Другие новости 01.11.21

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