Новосибирские подростки избили двух школьников-кадетов

Двое учащихся Сибирского кадетского корпуса пострадали от толпы подростков в метро Новосибирска. Шестеро человек напали на школьников на выходе со станции метро «Золотая Нива», и никто из проходящих мимо не вмешался.

Инцидент случился 29 октября, о нем рассказала мама одного из пострадавших. Мальчики не пытались ударить в ответ, потому что руководство кадетского корпуса запрещает воспитанникам драться как на занятиях, так и после них.

Нападавшие кричали, что готовы «убить всех ментов», рассказала женщина со слов сына. По ее мнению, мальчики пострадали из-за сходства их формы с одеждой сотрудников полиции. Ее сын вернулся домой со ссадинами и в порванной одежде, сообщает ГТРК «Новосибирск».

По данным телеканала, ранее учащиеся Сибирского кадетского корпуса уже подвергались нападениям. Полиция проводит проверку.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 01.11.21

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