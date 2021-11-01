Турция высылает сирийских беженцев «за провокационное» поедание бананов

Генеральный директорат по миграции Турции объявил, что власти страны высылают семерых сирийских граждан, выложивших в интернет видео с «провокационным» поеданием бананов, – сообщает newsru.co.il

Поедание бананов на камеру превратилось в флэшмоб после того, как 17 октября в социальные сети попал ролик, на котором мужчина выговаривает сирийской студентке за то, что она покупает бананы килограммами, а он не может себе позволить даже один. Кроме того, проходившая мимо женщина добавила, что сирийцы наслаждаются жизнью в Турции вместо того, чтобы вернуться домой и воевать.

Ролик моментально стали вирусным и сирийцы, находящиеся не только в Турции, но и других странах, стали выкладывать в TikTok ролики с поеданием бананов.

Власти Турции признали эти ролики провокационными и направленными на распространение ненависти и вражды. Иммиграционное ведомство объявило, что нарушители общественного спокойствия будут высланы из страны после окончания всех формальностей, связанных с депортацией.

Со своей стороны, международная неправительственная организация Amnesty International назвала решение правительства Турции о депортация беженцев из-за ролика с поеданием бананов «ужасным».

Анкара, Иван Бабурин

Анкара. Другие новости 01.11.21

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