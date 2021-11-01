Израильская министр не смогла на инвалидной коляске попасть на конференцию ООН по климату

В Глазго министру энергии и водных ресурсов Израиля Карин Эльхарар, инвалиду-колясочнику, сотрудники службы безопасности не позволили подъехать на машине к входу в здание, в котором проходит конференция ООН, посвященная изменению климата, – сообщает израильское издание Newsru.co.il

Радиостанция «Кан Бет» передала, что израильскому министру было предложено воспользоваться шаттлом для участников конференции, не приспособленном для инвалидов-колясочников.

В результате инцидента израильский министр, передвигающаяся на инвалидной коляске, была вынуждена вернуться в гостиницу.

Помощники министра сообщили, что Карин Эльхарар не могла на инвалидной коляске преодолеть расстояние от парковки до входа в здание, об этом рассказала на своей странице в Твиттер корреспондент телеканала «Кешет» Дафна Лиэль.

В канцелярии главы правительства Израиля Нафтали Беннета сообщили, что он возмущен случившемся. Также он пообещал, что завтра, 2 ноября, Карин Эльхарар прибудет на конференцию в составе кортежа Беннета.

Посол Великобритании в Израиле Нил Уиган в своем «твиттере» принес извинения израильскому министру.

Глазго, Иван Бабурин

Глазго. Другие новости 01.11.21

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