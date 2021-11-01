Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в пустой болтовне и притворстве

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила глав ведущих государств, участвующих в 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, в притворстве. Она уверена, что существенных изменений после встречи не последует, – сообщают СМИ.

Грета Тунберг считает климатическую конференцию ООН провалом, а 120 мировых лидеров, принимающих участие в ее работе, – притворщиками, не способными ничего изменить.

По словам Тунберг, власть имущих не волнует жизнь тех, кто уже прочувствовал на себе пагубные последствия климатического кризиса. Также она обратилась к мировым лидерам перестать заниматься болтовней, а именно – «перестать говорить «бла-бла-бла».

«Эта конференция – такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. На COP26 лишь только политики и люди с властью, которые притворяются, что относятся серьезно к нашему будущему, притворяются, что относятся серьезно к настоящему тех, кто уже испытывает на себе негативные последствия климатического кризиса», – заявила Тунберг на акции протеста.

По мнению экоактивистки, политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли, и добиваться перемен решительными мерами должно общество, которое и станет двигателем перемен.

Всего в Глазго для участия в COP26 собралось свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских.

Встреча лидеров мировых государств проходит в Глазго (Шотландия) в рамках 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Мероприятие было созвано по инициативе Великобритании и Италии и продлится до 12 ноября.

Глазго, Иван Бабурин

Глазго. Другие новости 01.11.21

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