СКР в Красноярске проверит внезапную смерть подростка в школе

Ученик одной из школе Красноярска потерял сознание в школе, а вскоре умер. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту внезапной смерти подростка.
Днем 29 октября школьник во время занятий внезапно потерял сознание. Учителя вызвали скорую помощь, и бригада немедленно забрала подростка в больницу.
«Несмотря на комплекс проведенных реанимационных мероприятий, подросток скончался. Устанавливаются обстоятельств гибели юноши, проводится судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка», – рассказали в краевом управлении СКР.
Прокуратура оценит своевременность оказания медпомощи, а также выяснит условия смерти школьника, пояснили в ведомстве.
Красноярск, Наталья Рязанова
Красноярск. Другие новости 02.11.21
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