В аварии с микроавтобусом в Сочи погибли два человека

В Сочи произошло столкновение микроавтобуса и лековушки. В результате два человека погибли, семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Кубани.

ДТП произошло после полуночи в Лазаревском районе. На трассе «Джубга – Сочи» столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и ВАЗ 21093.

По информации ГИБДД, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения.

Погибли водитель и пассажир ВАЗа. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам микроавтобуса. Еще двоих пострадавших госпитализировали.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 02.11.21

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