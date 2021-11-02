В аварии с микроавтобусом в Сочи погибли два человека

В Сочи произошло столкновение микроавтобуса и лековушки. В результате два человека погибли, семеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Кубани.
ДТП произошло после полуночи в Лазаревском районе. На трассе «Джубга – Сочи» столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и ВАЗ 21093.
По информации ГИБДД, водитель легковой машины выехал на полосу встречного движения.
Погибли водитель и пассажир ВАЗа. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пяти пассажирам микроавтобуса. Еще двоих пострадавших госпитализировали.
Сочи, Зоя Осколкова
Сочи. Другие новости 02.11.21
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