На концерте в честь группы ABBA произошла трагедия

Два человека погибли и один ранен в концертном зале Konsert & Kongress в шведском городе Уппсала во вторник, 2 ноября, когда тысячи зрителей собрались на концерт, посвященный культовой шведской поп-группе ABBA, – сообщает агентство AFP.

По словам полиции, в Упсале в концертном комплексе Konsert & Kongress с седьмого этажа упал человек, ударив двух зрителей.

Представитель администрации Уппсалы Магнус Янссон Кларин рассказал агентству AFP: «Нам позвонили и рассказали, что с седьмого этажа концертного зала в фойе упал человек. Он врезался в двух других. Упавший и еще один скончались на месте, другой получил ранения. По предварительной информации жизнь последнего сейчас вне опасности.

Концертный зал полиция закрыла. Из-за происшествия концерт был отменен.

Стокгольм, Иван Бабурин

Стокгольм. Другие новости 03.11.21

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