Во Владивостоке женщина потребовала от стоматологов 15 млн рублей за травму челюсти и пятки

Жительница Владивостока подала претензию в одну из местных стоматологических клиник и потребовала 15 млн рублей за материальный и моральный вред. Женщина заявила, что врачи сломали ей челюсть, поэтому у нее начались проблемы со спиной и заболела пятка.

Бывшей пациентке якобы пришлось обращаться к другим специалистам, чтобы сгладить причиненный ущерб. Стоимость этих услуг она также намерена получить с клиники, куда направила претензию, пишет «Золотой мост».

По мнению врачей, проблемы у женщины начались после посещения другой клиники, где ей установили брекеты. Сотрудники клиники признались, что еще не сталкивались с требованиями на подобные суммы. По данным издания, даже после смерти пациента родственники подают иски с меньшими требованиями.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 03.11.21

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