На Алтае двух женщин насмерть придавило рухнувшей стеной

В Алтайском крае две работницы склада получили смертельные травмы во время обрушения стены. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в Новчихинском районе. Две женщины 44 и 47 лет занимались сельхозработами в помещении склада, когда на них обрушилась шлакобетонная стена. Работницы получили множественные переломы костей и повреждение внутренних органов, от которых скончались на месте происшествия.

По факту их гибели было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщается на сайте СУ СК РФ по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии, а также лица, ответственные за надлежащее состояние складского помещения. Расследование продолжается.

Барнаул, Зоя Осколкова

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