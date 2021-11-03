Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области. Об этом сообщают телеграм-канал «112» и ТАСС со ссылкой на источник.
Лайнер выполнял рейс Якутск – Иркутск. Пока неизвестно, сколько человек находилось на борту самолета. Информация уточняется.
Иркутск, Наталья Петрова
Иркутск. Другие новости 03.11.21
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