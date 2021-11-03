Boeing-747 с горящим двигателем аварийно сел в Новосибирске

Грузовой самолет Boeing 747 авиакомпании ASL Airlines Belgium с горящим двигателем совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Толмачево».
При посадке никто не пострадал
В Единой диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили, что у самолета в полете загорелся один из двигателей, – пишет «Интерфакс».
При вылете у самолета возникли проблемы с левым двигателем. Очевидцы заметили огненные вспышки и услышали громкие хлопки. На взлетно-посадочной полосе аэропорта «Толмачево» Boeing 747 встретили пожарные расчеты.
Сколько времени самолет проведет в Новосибирске, в аэропорту не известно. Борт летел по маршруту из бельгийского Льежа в китайский Циндао.
Ранее в этот день самолет, выполнявший рейс Якутск-Иркутск, упал в районе населенного пункта Пивовариха при заходе на посадку.
На борту Ан-12 находились семь человек – граждане Украины, Белоруссии и России. Все они погибли. Самолет, перевозивший грузы, принадлежит авиакомпании «Гродно». Специалисты устанавливают причины падения лайнера.
Следственный комитет РФ рассматривает среди версий причин крушения самолета Ан-12 под Иркутском ошибку пилотирования, погодные условия и техническую неисправность.
Новосибирск, Иван Бабурин
Новосибирск. Другие новости 03.11.21
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