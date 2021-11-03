Украинский депутат считает, что коронавирус распыляют с самолетов

Депутат Одесского областного совета от партии «За будущее» заявил, что над селами летают самолеты и заражают людей коронавирусом, – сообщает издание Страна.UA.

«Многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами, и потом странный запах химии. Просьба, у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, чтобы мы поняли, что на самом деле происходит», – написал у себя на странице в Facebook депутат Трифон Антов.

В качестве доказательства Антов привел сообщение о том, что якобы, по информации Reuters, Польша, Швеция и Норвегия подают иск против ВОЗ из-за инфицирования Европы, а задержанные пилоты признались в распылении химического вещества, которое вызывает «химический пневмонит».

В качестве подтверждения депутат Трифон Антов прикрепил к сообщению фото резервуаров в самолетах.

По сообщению издание Страна.UA, «новость» оказалась фейком. Не существует никаких исков к ВОЗ со стороны Польши, Швеции и Норвегии из-за «инфицирования Европы». У агентства Reuters об этом также отсутствует информация.

Резервуары на фото, которые разместил одесский депутат, используются в качестве балласта во время испытаний самолетов.

Ранее Страна.UA сообщала, что в Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли слухи о вертолетах, которые ночью распыляют дезинфекторы над Киевом. СБУ постоянно фиксирует попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Специалисты по кибербезопасности СБУ предупредили, что одним из фейков является и слух о распылении над Киевом растворов для дезинфекции.

Одесса, Иван Бабурин

Одесса. Другие новости 03.11.21

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