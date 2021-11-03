В Дании вспышка птичьего гриппа

В Дании на крупной ферме по выращиванию индейки и в птицеводческом хозяйстве зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт датского министерства продовольствия, сельского хозяйства и рыболовства.

На сайте министерства сообщается, что ​1 ноября этого года в муниципалитете Слагельсе на ферме по выращиванию индейки, где содержатся около 28 тысяч птиц была подтверждена вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.

«Датское управление ветеринарии и продовольствия установило зоны в 3 и 10 километров вокруг хозяйства и принимает необходимые меры для предотвращения распространения инфекции из пострадавшего хозяйства», – говорится в опубликованном сообщении ведомства.

Также сообщается, что еще одна вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 была подтверждена 3 ноября в птицеводческом хозяйстве, где содержалось около 50 кур, уток и гусей.

Вспышка также была зафиксирована в самом муниципалитете Слагельсе, в связи с чем управление ветеринарии приняло меры, аналогичные тем, что были применены в первом случае.

Как сообщают датские власти, ​​с сентября 2021 года в Европе, включая Данию и соседние с ней страны, произошло более 50 вспышек вируса гриппа А высокой патогенности (H5N1) у диких птиц. В связи с таким положением вещей, власти Дании 1 ноября издали приказ, в соответствии с которым вся домашняя птица и другие птицы, содержащиеся в неволе, должны находиться в помещении или под крышей, за сеткой или проволокой. Таким образом предполагается защитить домашнюю птицу от контакта с дикими птицами.

Копенгаген, Иван Бабурин

Копенгаген. Другие новости 03.11.21

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