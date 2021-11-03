В Узбекистане за распоряжение о блокировке соцсетей уволен глава надзорного ведомства

В Узбекистане всего через несколько часов после распоряжения об ограничении доступа к социальным сетям был отстранен от исполнения обязанностей глава госинспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана (Узкомназорат) Голибшер Зияев, – сообщают Ведомости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Как говорится в сообщении, такие меры в отношении Зияева были приняты из-за «непродуманных и несогласованных действий».

Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов написал в своем Telegram-канале, что доступ ко всем соцсетям будет восстановлен «в скором времени».

В Узбекистане сняты ограничения на работу с Facebook, Instagram, Youtube, Telegram, LinkedIn, «Одноклассники» и «Мой Мир», следует из данных ведомства.

В среду, 3 ноября, доступ к вышеперечисленным сервисам был ограничен Узкомназоратом за нарушение закона страны о персональных данных.

Законодательство Узбекистана требует, чтобы персональные данные граждан страны хранились на ее территории, поэтому все интернет-сервисы обязаны размещать свои серверы на территории республики.

Ранее за нарушения этого требования в стране был ограничен доступ пользователей к соцсетям и мессенджерам Twitter, TikTok, Skype, «ВКонтакте» и WeChat.

Ташкент, Иван Бабурин

Ташкент. Другие новости 03.11.21

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