«Белые каски» снова готовят провокацию

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что организация «Белые каски» готовят провокацию в провинции Идлиб с целью обвинить правительственные силы Сирии в неизбирательных ударах по мирному населению.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации «Белые каски» провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению», – цитирует Вадима Кулитя ТАСС.

Также, как сообщил российский контр-адмирал, для постановочных съемок осуществляется отбор участников в населенных пунктах Кафр-Кермин и Сармада провинции Идлиб.

«Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации», – обратил внимание Кулить.

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 03.11.21

В Узбекистане за распоряжение о блокировке соцсетей уволен глава надзорного ведомства. / Саакашвили не дождется помилования. / В Дании вспышка птичьего гриппа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»