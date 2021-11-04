В Аргентине приговорили к пожизненному заключению «человека-кота»

Суд присяжных в аргентинском городе Мендоса приговорил израильтянина Гила Перега, которого местные СМИ называют «человеком-котом», к пожизненному заключению по обвинению в убийстве своих матери и тети, приехавших навестить его в Аргентине в 2019 году, – сообщает аргентинский сайт MendoVoz.com.

Решение о пожизненном заключении было вынесено 12 присяжными единогласно.

Аргентинские журналисты прозвали Гила Перега «человеком-котом», поскольку он неоднократно заявлял, что считает себя представителем семейства кошачьих. На одном из заседаний он произнес 55 раз «мяу» после чего его удалили из зала.

Издание MendoVoz.com пишет, что во время вынесения приговора Гил Перег был совершенно спокойным и даже безразличным.

В январе 2019 года в Аргентине пропали две израильтянки, 63-летняя Фарахи Саруси и 54-летняя Лили Перег. Их тела были обнаружены в округе Мендоса, в доме Гила Перега.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

Буэнос-Айрес. Другие новости 04.11.21

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