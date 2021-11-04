В Дании задержали российское исследовательское судно «Академик Иоффе», которое находится в распоряжении Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук. Об этом сообщило посольство РФ в Копенгагене.

Задержание произошло 1 ноября в порту Скаген. «Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе»», – сообщается на сайте дипведомства.

Дипломаты получили и передали в Министерство иностранных дел РФ копии судебных решений, на основании которых судно задержали. Сотрудники посольства контактируют по этому вопросу с датским МИД.

Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было построено в 1988 году. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ). Не так давно на судне проводили исследования глубоководных проходов Антарктической донной воды в северо-восточной части Атлантического океана. Помимо прочего «Академик Иоффе» использовался для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 04.11.21

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