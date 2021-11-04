Взрыв мобильника разрушил крематорий во Франции

На севере Франции в городе Венден-ле-Бетюн взрывом была уничтожена одна из двух печей местного крематория. В ходе расследования было установлено, что причиной взрыва стал мобильный телефон в кармане костюма покойника, – пишет издание Le Provence

Во время кремации, когда температура в печи достигла 1100 градусов, литиевая батарея взорвалась, вызвав пожар. Обошлось без жертв, однако ущерб составил около 90000 евро.

Владелец крематория Фредерик Ивен заявляет, что возместить ущерб должно похоронное бюро, проводившее кремацию: «Они должны были убедиться, что в гробу нет ничего, кроме тела. Это их забота» – заявил г-н Ивен.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 04.11.21

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