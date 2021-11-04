В США ветерана Второй мировой войны, умершего от COVID-19, вскрыли перед публикой

В США в бальном зале отеля Portland Marriott было проведено публичное вскрытие тела 98-летнего ветерана Второй мировой войны Дэвида Сондерса, который умер от COVID, – сообщает издание DailyMail.com.

Мероприятие, на котором происходил процесс аутопсии, называлось «Странности и курьезы». Люди заплатили до 500 долларов за билет, чтобы увидеть вскрытие вживую в отеле Портленда.

Ветеран второй мировой войны 98-летний Дэвид Сондерс из Батон-Ружа (штат Луизиана), умерший от COVID, пожертвовал свое тело медицинской науке. Зрители пришли посмотреть «урок трупа», устроенный группой под названием «Наука смерти» в рамках мероприятия «Странности и курьезы».

Следует отметить, что 92-летняя вдова ветерана Элси заявила, что понятия не имела, что тело ее покойного мужа будет использовано для вскрытия с оплатой за просмотр. Родственники были уверены, что тело послужит студентам-медикам. Однако, оно было передано некоммерческой фирмой Med Ed Labs в Лас-Вегасе «мрачному художнику» и основателю Death Science – «науки смерти» Джереми Силиберто. Теперь вдова Дэвида Сондерса собирается подать в суд.

Со своей стороны, организаторы «шоу» утверждают, что семья согласилась с тем, что труп будет пожертвован для исследования, однако не сказали, знала ли Элси, что это мероприятие будет публичным и платным.

Компания Death Science заплатила не менее 10 000 долларов за труп от частной фирмы в Лас-Вегасе. Со своей стороны компания Med Ed Labs утверждает, что не знала, что тело будет использоваться для «живого выступления».

Как отмечает DailyMail.com, подобное мероприятие планировалось на Хэллоуин в Сиэтле, но из-за негативной реакции было отменено.

Вашингтон, Иван Бабурин

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