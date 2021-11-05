Во Франции на обочине дороги случайно обнаружены почти 300 тысяч таблеток экстази

Пятьдесят пять килограммов экстази, рыночная стоимость которых составляет 1,3 миллиона евро, были случайно обнаружены на обочине автомагистрали на севере Франции пограничной полицией, – сообщает агентство AFP.

Как сообщили журналистам в полиции, на контрольно-пропускном пункте автострады автомобилист передал пограничной полиции сумку с розовыми таблетками. Водитель сообщил полицейским, что он обнаружил на шоссе пакет с таблетками, а также что в том месте есть еще подозрительные упаковки. В месте, указанном водителем, полиция обнаружила 19 упаковок с надписью «La Casa de Papel» («Бумажный дом»).

Общий вес находки потянул на 55 кг, в пакете было обнаружено 270 000 таблеток, предположительно экстази. Общая стоимость на черном рынке оценивается в 1,3 миллиона евро.

Париж, Иван Бабурин

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