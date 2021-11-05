Во Франции объявлена тревога по птичьему гриппу

Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу, 5 ноября, объявило в стране «состояние повышенной готовности к птичьему гриппу», – сообщает Politico.

Французский минсельхоз выпустил требования, согласно которым все птицеводы должны держать поголовье птицы в закрытых помещениях, а также осуществлять ежедневный клинический мониторинг всех ферм.

В заявлении министерства также говорится, что «с приближением периода миграции диких птиц во Франции объявляется режим повышенной бдительности».

На птицеводческих фермах в Европе, особенно в регионах Северного и Балтийского морей, с начала августа текущего года выявлено 130 вспышек птичьего гриппа.

Прошлой зимой французские власти с целью предотвращения распространения вируса были вынуждены забить около 700 000 уток.

Париж, Иван Бабурин

Париж. Другие новости 05.11.21

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