США срочно эвакуируют своих граждан из Эфиопии

Посольство США в Эфиопии в пятницу, 5 ноября, распространило срочный призыв ко всем своим гражданам покинуть страну «как можно скорее», – сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В заявлении американского посольства в Аддис-Абебе говорится: «Обстановка безопасности в Эфиопии очень нестабильна. Мы советуем гражданам США, находящимся в Эфиопии, как можно скорее покинуть страну. Граждане США, желающие покинуть пораженную кризисом Эфиопию, могут сделать это из международного аэропорта Боле».

В минувший четверг, 4 ноября, в рамках усилий Вашингтона по ослаблению боевых действий в столицу Эфиопии прибыл специальный посланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал граждан вооружиться и дать отпор Народному фронту освобождения Тыграя (НФОТ). Его правительство также объявило чрезвычайное положение.

Тыграй – регион на севере Эфиопии, где проживают на 90% этнические тиграи, третья по численности народность страны.

Вооруженный конфликт в Тыграе вспыхнул 4 ноября 2020 года, когда премьер Ахмед отдал приказ направить войска в северный регион после нападения боевиками НФОТ на базу федеральных войск в региональной столице Мэкэле.

В июне текущего года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, тогда правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее боевики НФОТ заявили, что начали новое наступление и установили контроль над значительной частью юга провинции. К концу октября 2021 года повстанцы захватили город Комбольча в штате Амхара, через который проходят три стратегические автотрассы в северо-восточной части страны.

Аддис-Абеба, Иван Бабурин

Аддис-Абеба. Другие новости 05.11.21

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