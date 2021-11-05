В центре Лондона сожгли куклу Бориса Джонсона

Чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сожгли на Трафальгарской площади в Лондоне участники ежегодного Марша миллиона масок, организованного движением Anonymous, – сообщает РИА Новости.

Вечером пятницы, 5 ноября, участники акции, собравшиеся на Трафальгарской площади, выставили, а позже сожгли картонную куклу Бориса Джонсона. В район площади стянуты большие силы полиции, однако лондонские правоохранители пока не вмешиваются, – сообщают журналисты.

Некоторые участники марша требуют освобождения Джулиана Ассанжа, другие – отмены COVID-паспортов. Еще одна группа демонстрантов пришла с огромным флагом с надписью «Трамп победил».

Участники акции продолжают стягиваться на площадь.

Движение объединяет «хактивистов», которые отстаивают идею использования компьютерных сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры в интернете.

Акция Anonymous ежегодно проводится 5 ноября. В этот день в 1605 году заговорщики в Лондоне собирались взорвать здание парламента.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 05.11.21

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