В Госдепе ищут бутылку коллекционного виски

Коллекционную бутылку виски, подаренную экс-главе госдепа Майку Помпео, не могут найти сотрудники генеральной инспекции при госдепартаменте США, – сообщает Newsweek.

Стоимость бутылки виски Suntory Hibiki, преподнесенного властями Японии в 2019 году подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео, составляет 5,8 тысячи долларов. По американскому закону, Помпео не мог ее принять, как и любые другие подарки дороже 390 долларов, и поэтому передал в хранилище госдепа.

По словам генерального инспектора, хранилище подарков с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 года посетили 77 человек. Большинство из них к началу расследования уже покинули свои посты в правительстве.



Генеральный инспектор также заявил о «хаосе, царившем в хранилище по состоянию на январь 2021 года, когда к власти пришла администрация Джо Байдена». Чиновник считает, что объекту необходим новый уровень контроля и безопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 05.11.21

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