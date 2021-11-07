Один человек погиб, шестеро оказались в больнице после ДТП в Башкирии

Авария около башкирского села Москово привела к смерти одного человека и травмам еще у шести. Среди пострадавших двое детей, сообщили в республиканском управлении МЧС России.

На территории Дюртюлинского района столкнулись два легковых автомобиля. Находившиеся в машинах люди получили различные травмы. Всего пострадали четверо взрослых и двое детей, их возраст не уточняется.

Один взрослый умер на месте происшествия. Остальных доставили в районную больницу, ими занимаются врачи.

Сотрудники ГИБДД и правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Уфа, Наталья Рязанова

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