Сибиряк расстрелял из травмата таксиста и скрылся

В Новосибирске пассажир открыл стрельбу из травматического пистолета по водителю такси, а затем скрылся с места преступления. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на улице Пархоменко в Ленинском районе. Таксист и его клиент поссорились, после чего пассажир произвел два выстрела, предположительно, из травматического пистолета.

«В результате водитель такси с телесными повреждениями был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Пассажир с места происшествия скрылся. Полиция разыскивает стрелявшего.

Новосибирск, Зоя Осколкова

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