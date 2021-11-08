В Сочи машина сбила женщину и улетела с обрыва

В Сочи произошел несчастный случай на смотровой площадке в горах. Автомобиль рухнул в пропасть, а перед этим наехал на женщину. Об этом сообщает телеканал «Вести Кубань».

Инцидент произошел на курорте Красная поляна на высоте 960 метров над уровнем. На смотровой площадке находилось несколько туристов, неподалеку был припаркован кабриолет марки Ford Mustang.

По словам очевидцев, водитель автомобиля, собираясь уезжать, перепутал педали газа и тормоза, после чего сбил женщину, стоящую на самом краю обрыва. Туристка упала в пропасть, машина укатилась за ней.

В результате женщина получила множественные травмы и была госпитализирована. Водитель при падении с обрыва сломал руку. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Сочи, Зоя Осколкова

Сочи. Другие новости 08.11.21

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