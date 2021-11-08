Двое детей умерли от удара током под Саратовом

Несовершеннолетние брат с сестрой прикоснулись к проводам под высоким напряжением в селе Семеновка Саратовской области. Девочка умерла на месте, а ее брат скончался позже в больнице.

Днем 7 ноября двое школьников забрались на железнодорожный вагон. Мальчик неосторожно прикоснулся к проводам, и сестра оттолкнула его, пытаясь спасти. От удара током 11-летняя девочка умерла на месте, ее 13-летнего брата отвезли в больницу, рассказали в региональной прокуратуре.

«Ребенок поступил в клинику в критическом состоянии, у него было больше 90% ожогов тела. Врачи сделали все возможное, но спасти мальчика не удалось», – сообщили в больнице «Интерфаксу».

Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета и прокуратура проверяют обстоятельства случившегося.

Саратов, Наталья Рязанова

Саратов. Другие новости 08.11.21

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