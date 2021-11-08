Полицейский остановил неуправляемый после смерти водителя грузовик

В Пермском крае водитель большегруза скончался за рулем. Фуру остановил полицейский, запрыгнув в кабину на ходу. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Следственно-оперативная группа прибыла на придорожную парковку для проверки заявления о краже дизтоплива. В этот момент на горке припарковалась фура. Чуть позже грузовик начал скатываться вниз и выехал на встречку.

Полицейский заметил, что за рулем никого нет. «Понимая, что действовать нужно молниеносно, майор полиции на служебной машине обогнал фуру, на ходу запрыгнул на подножку автопоезда, открыл водительскую дверь и припарковал грузовик на правой стороне дороги», – рассказали в МВД.

Оказалось, что 60-летний водитель грузовика скончался от сердечного приступа.

Пермь, Зоя Осколкова

Пермь. Другие новости 08.11.21

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