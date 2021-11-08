Инженер авиазавода в Таганроге получил 8 лет колонии за отравление коллег таллием

Таганрогский городской суд вынес приговор по уголовному делу об отравлении более 30 работников таганрогского авиазавода имени Бериева таллием. Суд признал ведущего инженера-конструктора авиазавода Владислава Шульгу виновным в умышленном причинении вреда здоровью различной степени тяжести (ст. 111, 112 и 115 УК РФ) и приговорил его к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.

Как установлено следствием и судом, обвиняемый в 2017 году неоднократно добавлял ранее подготовленный им раствор с содержанием ядовитого таллия в 19-литровые бутылки с питьевой водой. В результате немногим больше 30 сотрудников предприятия, употребившие опасную для здоровья воду, получили отравление. СМИ сообщали о 34 пострадавших. Мотивом стали неприязненные отношения Шульги с несколькими работниками авиазавода, сообщает областное управление Следственного комитета РФ.

Инженер дал следствию признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте, но в дальнейшем он отказался от них, заявив о своей не причастности к преступлению, отметили в ведомстве. Как утверждал фигурант дела, он признался в отравлении коллег под давлением следствия.

Между тем, как заявили в СКР, «совокупность собранных доказательств позволили следствию и суду прийти к выводу о причастности Шульги к совершенным преступлениям». В частности, по результатам экспертиз в бутылке, изъятой из помещения завода, и на химических весах, обнаруженных в доме Шульги, было найдено химическое вещество с содержанием таллия, говорится в сообщении.

Справка

Таллий – химический элемент, относящийся к группе металлов. Для человека является сильнодействующим ядом. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом. Попасть в организм человека таллий может через пищеварительную систему и дыхательные пути. Также является опасным контакт кожи с этим химикатом. В случае проглатывания таллия развивается тяжелое отравление. Один грамм этого вещества вызывает интоксикацию, а большее количество является смертельным для человека.

Таганрог, Наталья Петрова

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