На Белорусско-Польской границе скопилось более двух тысяч беженцев

Перед польскими заграждениями на линии границы Белоруссии и Польши находятся более двух тысяч беженцев, – заявил государственный пограничный комитет Белоруссии.

Как сообщает РИА Новости, ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщали, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей. По рассказам беженцев, они собрались такой большой группой, чтобы исключить насильственное вытеснение из Польши.

В своем Telegram-канале белорусское пограничное ведомство разместило сообщение следующего содержания: «Перед польскими заграждениями на линии границы находятся более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей».

Также со ссылкой на слова мигрантов там отмечается, что «конечной целью их маршрута является ЕС, где они хотят обратиться с ходатайством о предоставлении защиты, а территорию Республики Беларусь они не рассматривают как место пребывания».

Ранее в государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили, что в сторону Польши движется группа беженцев более чем в тысячу человек, в ней много женщин и детей. Литва направила на границу войска.

Президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Повышена боевая готовность войск.

Нелегалы пытались перерезать ограждения из колючей проволоки. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ, – сообщает РИА Новости.

Минск, Иван Бабурин

Минск. Другие новости 08.11.21

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