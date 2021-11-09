ФБР предполагает, где находится хакер Полянин

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях гражданин России Евгений Полянин находится, вероятно, в Барнауле.

В ориентировке на Полянина, которую распространило ФБР, сообщается: «Полянин, как мы считаем, находится в России, вероятно, в Барнауле».

Гражданам России и Украины Евгению Полянину и Ярославу Васинскому США предъявили и обвинения в кибермошенничестве, также они оба внесены в список американских санкций.

ФБР предполагает, что оба принадлежали к группировке REvil, которая сумела получить с жертв до 200 миллионов долларов выкупа. Генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что Полянин получил с жертв 13 миллионов долларов, из них более 6 миллионов удалось конфисковать властям.

Ярослав Васинский был арестован в Польше и ждет возможной экстрадиции в США, Полянин находится на свободе.

За информацию об организаторах REvil США объявили награду до 10 миллионов долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 08.11.21

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