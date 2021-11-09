В горах Алтая нашли тело сорвавшегося в пропасть туриста

В горах Алтая обнаружили тело пропавшего туриста. Мужчина погиб при падении с высоты. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

27-летний житель Новосибирска отправился в одиночный поход по маршруту из села Кучерлы к Аккемскому озеру по Аккемской тропе 1 ноября. 3 ноября он должен был выйти на связь, но не сделал этого.

Поисками туриста занялись спасатели. Десять сотрудников МЧС, разделившись на три группы, обследовали местность в пешем порядке. Кроме того, ежедневно проводилось аэровизуальное обследование местности по этому маршруту.

Сегодня тело мужчины обнаружили. Предположительно, он сорвался с высоты в 150 метров и скончался от полученных травм.

Барнаул, Зоя Осколкова

Барнаул. Другие новости 09.11.21

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