Канадские воры украли секс-игрушки и презервативы почти на 100 тысяч долларов

Грузовой автомобиль с трейлером, в котором находились контейнеры с секс-игрушками и презервативами стоимостью около $90 тыс. угнали неустановленные лица в канадском городе Лондон, – сообщает канадская телерадиовещательная корпорация CBC.
Журналисты отмечают, что при ограблении было повреждено ограждение и несколько припаркованных автомобилей.
Констебль полиции Пэтти Коут сообщает: «Будем надеяться, что если ответственные за преступления лица попытаются избавиться от этих продуктов, отдав их, продав или даже выбросив где-нибудь, кто-то увидит это и сообщит в органы правопорядка».
Оттава, Иван Бабурин
Оттава. Другие новости 09.11.21
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