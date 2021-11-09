В Сирии российские ЗРК уничтожили шесть израильских ракет

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил во вторник, 9 ноября, что российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2» и «Панцирь-С» сирийских сил ПВО уничтожили шесть управляемых ракет, которые были выпущены израильскими истребителями по объектам в провинции Хомс в Сирии.

В сообщении ЦПВС говорится: «В результате израильских авиаударов в сирийской провинции Хомс в понедельник причинен незначительный материальный ущерб, ранены двое сирийских военных. Дежурные силы сирийских ПВО уничтожили шесть ракет из сирийских комплексов российского производства «Бук-М2» и «Панцирь-С».

Кроме того, отмечается, что в провинции Идлиб был ранен сирийский военнослужащий в результате обстрела правительственных сил террористами.

Дамаск, Иван Бабурин

Дамаск. Другие новости 09.11.21

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