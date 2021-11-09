Обама перепутал Шотландию с Ирландией, а Шекспира с Бернсом

Экс-президент США Барак Обама, выступая на климатической конференции COP26 в Глазго, назвал Уильяма Шекспира «бардом». Следует учесть, что в Шотландии, где проходит конференция, так называют выдающегося национального поэта XVIII века Роберта Бернса, – сообщают местные СМИ.

Кроме того Обама в своем выступлении назвал шотландский Глазго «Изумрудным островом». Пикантность ситуации заключается в том, что на Британских островах так традиционно именуют Ирландию.

Кроме того, в своей сорокаминутной речи Обама ожидаемо критиковал Китай и Россию из-за отсутствия лидеров этих стран на конференции COP26.

Глазго, Иван Бабурин

Глазго. Другие новости 09.11.21

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