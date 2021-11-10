В Оренбурге женщина выпала из окна ковидной больницы

В Оренбурге 64-летняя пациентка скончалась, выпав из окна больницы. Следственный комитет проводит проверку.
Инцидент произошел в ковид-центре на улице Невельской, пишут местные СМИ. Женщина сама покинула палату, после чего ее тело обнаружили у здания лечебного учреждения.
Выяснилось, что пациентка проходила лечение с 22 октября. Предположительно, она выпала из окна третьего этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте.
В СУ СК РФ по Оренбургской области подтвердили факт гибели пациентки. «Проводится проверка. Криминального характера в обстоятельствах смерти не установлено», – сообщили в ведомстве.
Оренбург, Зоя Осколкова
Оренбург. Другие новости 10.11.21
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