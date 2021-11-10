В Забайкалье искатель золота умер после падения в заброшенной шахте

В Забайкальском крае искатель золота получил смертельную травму в заброшенной шахте. Проводится доследственная проверка.
Инцидент произошел 4 ноября в шахте, расположенной в поселке Вершино-Дарасунский, сообщает региональное следственное управление СКР. Трое мужчин решили спуститься в штольню для поиска драгоценных металлов.
«Во время спуска по стволу шахты один из них сорвался и упал с высоты 20-30 метров. От полученных травм 43-летний мужчина скончался через несколько дней в больнице», – говорится в сообщении.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи опросили свидетелей, осмотрели место происшествия, изъяли и изучают медицинские документы.
Чита, Зоя Осколкова
Чита. Другие новости 10.11.21
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