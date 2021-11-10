Прекращено уголовное дело против программиста, опубликовавшего видео с пытками заключенных

Правозащитная организация Gulagu.net в своем Telegram-канале сообщила, что прокуратурой Саратовской области прекращено уголовное дело Сергея Савельева, программиста который обнародовал видеоархив с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице.

Как стало известно, прокурор Саратовской области еще 27 октября принял решение о закрытии дела Савельева в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного преследования. Решение суда о его заочном аресте также отменено, – сообщает Lenta.ru.

28 октября в МВД заявили, что у саратовских следователей находится в производстве уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), которое было возбуждено 30 сентября. По версии следствия, обнародовавший видеозаписи Савельев «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

23 октября сообщалось, что МВД России объявило Савельева в федеральный розыск.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие.

Как рассказал правозащитник Владимир Осечкин, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы.

На сегодняшний день Савельев находится во Франции, где попросил политического убежища. Ранее стало известно, что программиста планировалось объявить в международный розыск.

Ситуацию на контроль взяли Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации, также были возбуждены уголовные дела.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.11.21

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