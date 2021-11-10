Апелляционные жалобы Twitter, Facebook и WhatsApp оставлены без удовлетворения

Решение о взыскании с мировых IT-гигантов Twitter, Facebook и WhatsApp штрафов в размере 36 млн. рублей, Таганский суд Москвы признал законным в среду, 10 ноября. Штрафы были назначены судом за нарушение законодательства о локализации данных россиян на территории РФ, – сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук сообщила, что апелляционные жалобы на решение мирового суда в отношении WhatsApp, Twitter, Facebook оставлены без удовлетворения.

Вопрос о локализации соцсетями Facebook и Twitter данных российских граждан на территории РФ обсуждается с этими компаниями с 2015 года.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний. Среди локализовавших данные в РФ компаний Apple, Microsoft, Samsung, PayPal, Booking и LG.

Следует напомнить, что 26 августа Мировой суд оштрафовал Twitter и Facebook на 17 и 15 млн. рублей соответственно за повторное нарушение, выразившееся в отказе локализовать данные россиян на территории страны. WhatsApp был впервые привлечен к административной ответственности за данное правонарушение в РФ и получил штраф в размере 4 млн. рублей.

За нарушение требования о локализации в России уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

С начала 2021 года Twitter, Facebook, Telegram, Google, TikTok и WhatsApp неоднократно привлекались к административной ответственности за различные нарушения российского законодательства. Обычно компании штрафуют за отказ удалять запрещенный в РФ контент.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 10.11.21

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