Группировка белорусских сил ПВО увеличена на границе с ЕС

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб заявил сегодня, 10 ноября, что в ответ на активизацию действий западной авиации белорусские военные нарастили группировку противовоздушной обороны на границе с Евросоюзом.

Пресс-служба Минобороны республики Беларусь также, ссылаясь на слова Голуба, сообщила, что вдоль границы республики «как на западном направлении, так и на северо-западном мы нарастили состав дежурных сил по противовоздушной обороне, чтобы адекватно реагировать на обстановку, которая складывается».

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии также сообщил: «С прошлого понедельника, 1 ноября 2021 года, по настоящее время силами и средствами наших радиотехнических войск, военно-воздушных сил и войск ПВО на сопредельной территории в воздушном пространстве вблизи государственной границы республики Беларусь было вскрыто 25 полетов разведавиации различного назначения – стратегического, оперативного, тактического. Минимальное удаление – до 20 км от госграницы».

Также, по словам Голуба, на сопредельной территории зафиксировано 175 полетов боевой авиации оперативно-тактического назначения, 64 полета авиации различного назначения в 15-километровой приграничной зоне.

В среду, 10 ноября, в рамках внезапной проверки боеготовности наращиваемой группировки ПВО белорусских Вооруженных сил было отработано практическое взаимодействие в воздухе сил, входящих в единую региональную систему ПВО Белоруссии и России.

Минск, Иван Бабурин

Минск. Другие новости 10.11.21

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