В США виновного в убийстве щенка приговорили к десяти годам заключения

За жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году в Голливуде 35-летний Брендан Эванс был приговорен к 10 годам тюрьмы, – сообщает издание South Florida Sun Sentinel.
Суд признал доказанным, что в октябре 2017 года Эванс нанес более 50 ножевых ранений щенку по кличке Олли, после чего засунул его в чемодан и выбросил недалеко от места своего проживания.
Искалеченное животное обнаружили случайные прохожие. Израненного щенка питбультерьера доставили в ветеринарную клинику, но через два дня он умер.
Инцидент получил широкий резонанс не только в американских, но и многие европейских СМИ. Защитники прав животных требовали найти и наказать убийцу собаки. За его поимку была объявлена награда в 60 тысяч долларов.
В итоге подозреваемого нашли по следам ДНК на чемодане. В квартире Эванса провели обыск и обнаружили там лапы кошек, тела крыс с отрубленными головами и следы крови в ванной и на кухне. Духовка была покрыта засохшей кровью и шерстью животных. Были найдены ножи и мачете со следами крови и шерсти животных.
Сначала Эванс настаивал на своей невиновности, но доказательства его вины были неопровержимыми. Позже он признался в содеянных преступлениях против животных.
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 10.11.21
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