В США виновного в убийстве щенка приговорили к десяти годам заключения

За жестокое убийство щенка питбультерьера, совершенное в 2017 году в Голливуде 35-летний Брендан Эванс был приговорен к 10 годам тюрьмы, – сообщает издание South Florida Sun Sentinel.

Суд признал доказанным, что в октябре 2017 года Эванс нанес более 50 ножевых ранений щенку по кличке Олли, после чего засунул его в чемодан и выбросил недалеко от места своего проживания.

Искалеченное животное обнаружили случайные прохожие. Израненного щенка питбультерьера доставили в ветеринарную клинику, но через два дня он умер.

Инцидент получил широкий резонанс не только в американских, но и многие европейских СМИ. Защитники прав животных требовали найти и наказать убийцу собаки. За его поимку была объявлена награда в 60 тысяч долларов.

В итоге подозреваемого нашли по следам ДНК на чемодане. В квартире Эванса провели обыск и обнаружили там лапы кошек, тела крыс с отрубленными головами и следы крови в ванной и на кухне. Духовка была покрыта засохшей кровью и шерстью животных. Были найдены ножи и мачете со следами крови и шерсти животных.

Сначала Эванс настаивал на своей невиновности, но доказательства его вины были неопровержимыми. Позже он признался в содеянных преступлениях против животных.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 10.11.21

Группировка белорусских сил ПВО увеличена на границе с ЕС. / Главный украинский националист призвал своих соратников находиться в боевой готовности. / Апелляционные жалобы Twitter, Facebook и WhatsApp оставлены без удовлетворения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»