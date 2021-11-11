В Красноярске после пластической операции умерла коуч по похудению

В Красноярске пациентка скончалась через сутки после пластической операции. Женщина была известным блогером и вела курсы по избавлению от лишнего веса. Следственный комитет проводит проверку.

По данным следствия, хирургическая операция была проведена 1 ноября в одной из клиник, расположенной в Центральном районе городе Красноярска. На следующий день пациентка скончалась. По словам экспертов, смерть наступила в результате тромбоэмболии легочных путей.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана комплексная оценка деятельности врачей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация», – сообщается на сайте регионального управления СКР.

Как пишут местные СМИ, речь идет об известном блогере. 47-летняя женщина стала популярной после того, как похудела на 60 кг и стала помогать избавляться от лишнего веса своим подписчикам. К пластическому хирургу она обратилась для того, чтобы скорректировать живот и грудь.

Красноярск, Зоя Осколкова

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