В Астрахани задержали браконьеров с нелегальным уловом осетра

В Астраханской области пограничники задержали браконьеров, которые незаконно вылавливали осетра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

Браконьеров поймали с поличным. Они выгружали 75 осетров из лодки на берегу реки Гандурино. Общий вес незаконно выловленной рыбы составил 200 килограммов.

По предварительным оценкам, ущерб, причиненный рыбным запасам, превысил 10 млн рублей.

Правоохранители изъяли незаконно добытые биоресурсы, лодку и мотороллер. Проводится проверка.

Астрахань, Зоя Осколкова

Астрахань. Другие новости 11.11.21

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