В Ленинградской области нашли останки ребенка, который погиб больше года назад (ФОТО)

В Ленинградской области обнаружили останки ребенка. Его личность и пол не установлены, погибший мог проживать в любом регионе России, сообщает СУ СКР по Свердловской области.

Останки ребенка были обнаружены в Тосненском районе в начале октября. По версии следствия, смерть наступила в результате преступного посягательства.

Как сообщает следственный комитет Свердловской области, возраст ребенка на момент смерти составлял от 5 до 10 лет, а погиб он более года назад. При трупе была обнаружена одежда: черные трусы, черные трикотажные колготки, темно-зеленая футболка с воротом и рисунком медвежонка, черная кофта с изображением трактора на груди.

Следствие СКР обращается ко всем, кто мог бы помочь с установлением личности погибшего. Сообщить имеющиеся сведения можно по телефону следственного отдела по городу Тосно СУ СКР по Ленинградской области: 8(81361) 21-999, либо по телефону отдела криминалистики СКР по Свердловской области: 8(343) 297-72-19.

Тосно, Мария Зыкова

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