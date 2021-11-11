В Ростове начальник отремонтировал колонию на деньги семей заключенных

В Ростовской области оштрафовали бывшего начальника колонии за то, что он привлек средства семей заключенных для ремонта исправительного учреждения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Установлено, что Никифоров с мая 2016 года по апрель 2019 года организовал ремонт в различных помещениях исправительного учреждения за счет привлечения денег родственников осужденных», – говорится в сообщении.

Батайский городской суд признал теперь уже бывшего начальника виновным в превышении должностных полномочий. Никифорова приговорили к выплате штрафа в размере 70 тысяч рублей. Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Александр Никифоров занимал должность начальника в колонии №15. В настоящее время он вышел на пенсию.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 11.11.21

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