«Госуслуги» снова подверглись серьезной кибератаке

В Минцифры сегодня, 11 ноября заявили, что портал «Госуслуги» подвергается беспрецедентной кибератаке. Служба информационной безопасности платформы переведена на усиленный режим работы, – сообщают Известия.

В сообщении министерства, размещенном на Telegram-канале, говорится: «Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. «Госуслуги» второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке. Первая атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду была зафиксирована 10 ноября 2021 года. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал».

«Служба информационной безопасности Госуслуг переведена на усиленный режим работы», – заявили в Минцифры.

Отмечается, что отдельным объектом атаки являлся чат-бот Макс. В министерстве отметили, что он не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций.

Ранее в Минцифры РФ сообщали о рекордной по мощности кибератаке на портал «Госуслуги» 10 ноября. Отмечалось, что атака была отражена, а работоспособность портала восстановлена, после того как у некоторых пользователей фиксировались проблемы со входом на сайт в течение 20 минут.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 11.11.21

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