В Белоруссии начали собирать помощь для беженцев

Генеральный секретарь Красного креста в Белоруссии Дмитрий Шевцов сообщил, что организация начала сбор средств для помощи беженцам на белорусско-польской границе, – сообщает РИА Новости.

«В настоящее время объявлена благотворительная кампания по сбору средств для оказания помощи мигрантам на границе. Осуществляется сбор вещей для помощи мигрантам», – заявил Дмитрий Шевцов.

Ранее представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, назвал ситуацию с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе «катастрофической».

Следует напомнить, что в понедельник, 8 ноября, госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы скопилось около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. На границе они разбили стихийный лагерь. Польские силовики мигрантов не пропускают. Несколько раз беженцы пытались преодолеть заграждения.

Минск, Иван Бабурин

Минск. Другие новости 11.11.21

«Госуслуги» снова подверглись серьезной кибератаке. / Общество «Мемориал»* потребовали ликвидировать. / Украина стягивает к границе с Белоруссией до десяти тысяч силовиков с военной техникой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»