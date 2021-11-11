В Казани ликвидирована ячейка турецкой экстремистской организации

В столице Татарстана задержаны члены турецкой экстремистской организации «Нурджулар»*, – сообщает портал kazanfirst.ru.

Как сообщают Известия, ячейка действовала в Казани с 2019 года. Преподаватель одного из казанских вузов распространял среди студентов-мусульман идеологию запрещенной секты. Члены ячейки собирались на конспиративных квартирах, где также вербовались новые участники.

По данным источника РЕН-тв, трое фигурантов дела были арестованы, лидер ячейки признал вину.

Ранее, 5 октября, правоохранители пресекли в Московском регионе деятельность организации «Нурджулар»*, вербовавшей студентов. Подозреваемые были задержаны. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ («Организация и участие в деятельности экстремистской организации»).

Международная религиозная организация «Нурджулар»*, созданная в Турции, была признана экстремистской Верховным судом РФ в 2008 году. Ее члены пропагандируют идеи радикального ислама.

* организация признана террористической и запрещена в России

Казань, Иван Бабурин

Казань. Другие новости 11.11.21

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